Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Выявлен новый вид мошенничества, связанный с арендой машин
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Тимошенко об экономической катастрофе на Украине
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Путин поддержал отправку миротворцев в Донбасс
"Она знала": знакомые о большом долге Гай Германики
"Шик в храме": Сеть о венчальном наряде Рудковской
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Лавров предупредил Тиллерсона после слов Путина
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
14День знаний в российских школах
10:39 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Микрорайон «Сортировочный» остался без света

В результате повреждения кабеля без электроэнергии остались более 450 домов.

Источник: Аргументы и факты

451 дом остался без электроэнергии в Канавинском районе Нижнего Новгорода утром 6 сентября. Об этом сообщает Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

В результате повреждения кабеля без электроэнергии остались 451 жилых домов микрорайона Сортировочный, в том числе 414 частных домов по улицам: ул. Движенцев, Архангельская, Губкина, Качалова, Кузовная, Сигнальная, Лазо, переулок Камчатский.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На российскую не прожить? Обзор пенсий в разных странах
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Владимир Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол»
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
Россия предложила партнерам из КНР приватизировать «Совкомфлот»
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Москва согласовала застройку «золотого острова»
Названы курорты с самым дешевым жильем
В Москве открыли новый шоу-рум по реновации
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
5-летняя сибирячка стала лучшей детской моделью в мире Кате Турсуковой достался СуперГран-При престижного международного конкурса «Детская профессиональная модель мира».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь