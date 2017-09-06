Микрорайон «Сортировочный» остался без света
В результате повреждения кабеля без электроэнергии остались более 450 домов.
В результате повреждения кабеля без электроэнергии остались более 450 домов.
451 дом остался без электроэнергии в Канавинском районе Нижнего Новгорода утром 6 сентября. Об этом сообщает Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.
В результате повреждения кабеля без электроэнергии остались 451 жилых домов микрорайона Сортировочный, в том числе 414 частных домов по улицам: ул. Движенцев, Архангельская, Губкина, Качалова, Кузовная, Сигнальная, Лазо, переулок Камчатский.