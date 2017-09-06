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11:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Белая бабочка атаковала более 40 районов Краснодарского края

КРАСНОДАР, 6 сентября, ФедералПресс. Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко высказала предположения, что для спасения Кубани от карантинной «белой бабочки» необходимы слаженные действия федеральных, региональных и муниципальных властей.

Карантинный вредитель под названием «белая бабочка» представляет опасность для плодовых деревьев и кустарников, а также клена и шелковицы. В группе риска находятся 300 видов растений. Опасность заключается и в том, что у насекомого нет естественного истребителя в природе, борьбу с ней ведут исключительно люди. В настоящее время более 40 районов подверглись нападению, сообщила пресс-служба депутата.

«В первую очередь необходимо качественное взаимодействие между ведомствами и районами. Поскольку насекомое административных границ не признает, то такая разобщенность действий создает для него благоприятные условия распространения», — сказала Костенко. Депутат обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой взять на контроль ситуацию с распространением насекомого, которое приобретает масштабы эпидемии. Бабочкой охвачены Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи.

«ФедералПресс» напоминает, что привезенная перед Олимпиадой в Сочи бабочка съела самшитовые леса.

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