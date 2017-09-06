Белая бабочка атаковала более 40 районов Краснодарского края

Карантинный вредитель под названием «белая бабочка» представляет опасность для плодовых деревьев и кустарников, а также клена и шелковицы. В группе риска находятся 300 видов растений. Опасность заключается и в том, что у насекомого нет естественного истребителя в природе, борьбу с ней ведут исключительно люди. В настоящее время более 40 районов подверглись нападению, сообщила пресс-служба депутата.