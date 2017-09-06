Заведующую краснодарским детсадом подозревают в мошенничестве и служебном подлоге
По данным следствия, она получала зарплату за людей, которые были зачислены в штат, но не работали.
По данным следствия, она получала зарплату за людей, которые были зачислены в штат, но не работали.
Следственный отдел по Центральному округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры и полиции, возбудил уголовное дело в отношении бывшей заведующей одним из городских детских садов. Она подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и служебном подлоге.
По версии следствия, заведующая детсадом в период с 2010 по 2017 годы издала подложные распоряжения о приеме на работу воспитателей, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сторожа, а затем систематически вносила в табеля учета рабочего времени недостоверные сведения о выполнении работниками трудовых обязанностей и направляла в бухгалтерию. На основании этой документации работникам начислялась заработная плата, которую получала заведующая и распоряжалась по своему усмотрению. В результате она завладела денежными средствами на сумму свыше 6,8 миллиона рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сообщает «Югополису»