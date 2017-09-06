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11:08 (мск), источник: Югополис

Заведующую краснодарским детсадом подозревают в мошенничестве и служебном подлоге

По данным следствия, она получала зарплату за людей, которые были зачислены в штат, но не работали.

Следственный отдел по Центральному округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры и полиции, возбудил уголовное дело в отношении бывшей заведующей одним из городских детских садов. Она подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и служебном подлоге.

По версии следствия, заведующая детсадом в период с 2010 по 2017 годы издала подложные распоряжения о приеме на работу воспитателей, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сторожа, а затем систематически вносила в табеля учета рабочего времени недостоверные сведения о выполнении работниками трудовых обязанностей и направляла в бухгалтерию. На основании этой документации работникам начислялась заработная плата, которую получала заведующая и распоряжалась по своему усмотрению. В результате она завладела денежными средствами на сумму свыше 6,8 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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