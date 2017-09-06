Трактор вспыхнул в поле в Нижегородской области во время работы

Согласно информации, в результате пожара трактор сгорел полностью площади 5 кв.м. Никто не пострадал. Уже установлено, что причиной пожара стала неисправность механизмов трактора.

Всего же за 5 сентября в региональное МЧС поступили сообщения о 6-ти пожарах, произошедших в Нижегородской области, 3 из них зарегистрированы в областном центре.

Напомним, что сенохранилище на площади 400 кв.м. горело в Нижегородской области 21 мая.