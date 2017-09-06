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11:39 (мск), источник: НТА-Приволжье

Трактор вспыхнул в поле в Нижегородской области во время работы

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, трактор «Агромаш 90 ТГ», принадлежащей колхозу «Комаровское», вспыхнул во время работы в поле в д. Комарово Павловского района.

Согласно информации, в результате пожара трактор сгорел полностью площади 5 кв.м. Никто не пострадал. Уже установлено, что причиной пожара стала неисправность механизмов трактора.

Всего же за 5 сентября в региональное МЧС поступили сообщения о 6-ти пожарах, произошедших в Нижегородской области, 3 из них зарегистрированы в областном центре.

Напомним, что сенохранилище на площади 400 кв.м. горело в Нижегородской области 21 мая.

В результате пожара сгорела кровля сенохранилища и сено на общей площади 400 кв.м. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

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