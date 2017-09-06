Трактор вспыхнул в поле в Нижегородской области во время работы
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, трактор «Агромаш 90 ТГ», принадлежащей колхозу «Комаровское», вспыхнул во время работы в поле в д. Комарово Павловского района.
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, трактор «Агромаш 90 ТГ», принадлежащей колхозу «Комаровское», вспыхнул во время работы в поле в д. Комарово Павловского района.
Согласно информации, в результате пожара трактор сгорел полностью площади 5 кв.м. Никто не пострадал. Уже установлено, что причиной пожара стала неисправность механизмов трактора.
Всего же за 5 сентября в региональное МЧС поступили сообщения о 6-ти пожарах, произошедших в Нижегородской области, 3 из них зарегистрированы в областном центре.
Напомним, что сенохранилище на площади 400 кв.м. горело в Нижегородской области 21 мая.
В результате пожара сгорела кровля сенохранилища и сено на общей площади 400 кв.м. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 13 человек личного состава и 4 единицы техники.