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11:47 (мск), источник: Nur.kz

В ВКО брат полицейского держал в рабстве бездомного и довел его до смерти

В Уланском районе ВКО глава местного крестьянского хозяйства, который является братом сотрудника управления миграционной полиции, почти четыре года держал в рабстве бездомного мужчину и постоянно его избивал.

Источник: Nur.kz

После очередных побоев работник скончался, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на материалы специализированного межрайонного суда по уголовным делам региона.

В 2013 году 45-летний фермер ехал на машине в одно из сел. Он увидел голосующего на трассе мужчину и подобрал его. Как оказалось, пожилой попутчик был бездомным, но у него был опыт ухода за скотом.

Фермер предложил мужчине работать у него, пообещав зарплату, еду и жилье.

На самом деле глава крестьянского хозяйства не платил своему работнику и избивал за малейшую провинность, не давая убежать.

К смерти рабочего привело то, что за неделю фермер жестоко избил его дважды.

Первый раз пострадавший получил разрыв кишечника, впоследствии осложненный гнойным перитонитом, второй раз хозяин сломал ему ребра.

Покалеченного работника заставляли трудиться, пока его не оставили силы.

По просьбе главы крестьянского хозяйства его родственники отвезли раненого в больницу Усть-Каменогорска, где пострадавший скончался.

Полицейские начали расследование инцидента. Однако сам фермер и его родня пытались запутать следствие, сначала сказав, что работник получил травмы, упав с саней, а потом выдвинув версию, будто его избил другой рабочий.

Однако следствию удалось доказать, что имела место насильственная эксплуатация.

Суд приговорил рабовладельца к 10 годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу, у мужчины есть право его обжаловать.

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