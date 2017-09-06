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11:07 (мск), источник: Nakanune.ru

В уральской колонии несколько заключенных пытались поднять бунт, изрезав себя бритвой

В одной из уральских колоний несколько заключенных пытались поднять бунт. В ГУФСИН уверяют, что ситуация полностью под контролем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, днем 31 августа при осмотре осужденных, прибывших этапом в ИК-47 строгого режима (Каменск-Уральский), были обнаружены резаные раны у троих осужденных за различные преступления, среди которых убийство, педофилия и нанесение тяжких телесных повреждений. Всем им была оказана медицинская помощь в медсанчасти МСЧ-66 ФСИН России, действующей на территории ИК-47.

«Здоровью эти травмы не угрожают. Членовредительство носит демонстративно-шантажный характер. Со слов осужденных, данные телесные повреждения они нанесли себе сами в спецавтомобиле обломком лезвия от одноразового бритвенного станка, так как не желали отбывать наказание в данном учреждении. Проводится проверка», — сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Он подчеркнул, что физическая сила к осужденным не применялась. Также данные осужденные отказывались принимать пищу, мотивируя это нежеланием отбывать наказание в ИК-47. После того, как с ними поработали сотрудники администрации колонии, медики и психологи, все трое начали принимать пищу, а также выполнять все требования режима и распорядка дня.

Напомним, недавно в ИК-3 в Свердловской области произошла массовая драка между заключенными, также пострадал сотрудник колонии. Возбуждено уголовное дело.

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