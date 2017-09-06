В уральской колонии несколько заключенных пытались поднять бунт, изрезав себя бритвой

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, днем 31 августа при осмотре осужденных, прибывших этапом в ИК-47 строгого режима (Каменск-Уральский), были обнаружены резаные раны у троих осужденных за различные преступления, среди которых убийство, педофилия и нанесение тяжких телесных повреждений. Всем им была оказана медицинская помощь в медсанчасти МСЧ-66 ФСИН России, действующей на территории ИК-47.

«Здоровью эти травмы не угрожают. Членовредительство носит демонстративно-шантажный характер. Со слов осужденных, данные телесные повреждения они нанесли себе сами в спецавтомобиле обломком лезвия от одноразового бритвенного станка, так как не желали отбывать наказание в данном учреждении. Проводится проверка», — сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Он подчеркнул, что физическая сила к осужденным не применялась. Также данные осужденные отказывались принимать пищу, мотивируя это нежеланием отбывать наказание в ИК-47. После того, как с ними поработали сотрудники администрации колонии, медики и психологи, все трое начали принимать пищу, а также выполнять все требования режима и распорядка дня.