В уральской колонии несколько заключенных пытались поднять бунт, изрезав себя бритвой
В одной из уральских колоний несколько заключенных пытались поднять бунт. В ГУФСИН уверяют, что ситуация полностью под контролем.
В одной из уральских колоний несколько заключенных пытались поднять бунт. В ГУФСИН уверяют, что ситуация полностью под контролем.
Как сообщили Накануне.RU в
«Здоровью эти травмы не угрожают. Членовредительство носит
Он подчеркнул, что физическая сила к осужденным не применялась. Также данные осужденные отказывались принимать пищу, мотивируя это нежеланием отбывать наказание в ИК-47. После того, как с ними поработали сотрудники администрации колонии, медики и психологи, все трое начали принимать пищу, а также выполнять все требования режима и распорядка дня.
Напомним, недавно в ИК-3 в Свердловской области произошла массовая драка между заключенными, также пострадал сотрудник колонии. Возбуждено уголовное дело.