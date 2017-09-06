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11:31 (мск), источник: Kazinform

Аким и учитель погибли при тушении степного пожара в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В Актюбинской области при тушении степного пожара погибли аким села Сулуколь Батырбек Бирлепесов и школьный учитель Жолдыбек Абдисалимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«4 сентября в 18 километрах от села Сулуколь Айтекебийского района был зарегистрирован степной пожар. Во время тушения пожара пострадали трое. На месте происшествия погиб 41-летний аким села. Двое пострадавших были доставлены в районную больницу, где один из них — 39-летний школьный учитель, скончался. Третий пострадавший остается на лечении. По данному происшествию назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила руководитель пресс-службы Актюбинского областного Департамента внутренних дел Нургуль Конакбаева.

Возбуждено дело по статье 292 Уголовного кодекса РК «Нарушение требований пожарной безопасности», началось расследование.

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