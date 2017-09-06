Аким и учитель погибли при тушении степного пожара в Актюбинской области

«4 сентября в 18 километрах от села Сулуколь Айтекебийского района был зарегистрирован степной пожар. Во время тушения пожара пострадали трое. На месте происшествия погиб 41-летний аким села. Двое пострадавших были доставлены в районную больницу, где один из них — 39-летний школьный учитель, скончался. Третий пострадавший остается на лечении. По данному происшествию назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила руководитель пресс-службы Актюбинского областного Департамента внутренних дел Нургуль Конакбаева.