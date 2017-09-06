В центре Волгограда эвакуировали сотрудников банка
Сотрудников и посетителей «Сбербанка» эвакуировали утром 6 сентября в Центральном районе Волгограда.
Сотрудников и посетителей «Сбербанка» эвакуировали утром 6 сентября в Центральном районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в правоохранительных органах, один из сотрудников банка, расположенного на улице 7-й Гвардейской, заметил в помещении подозрительный пакет. После этого в учреждение прибыли сотрудники полиции.
Как выяснилось, пакет никакой угрозы для сотрудников и посетителей банка не представлял. Взрывчатых веществ в нем не обнаружили.