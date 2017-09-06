Калининградке вместо купленного смартфона прислали стопку бумаг
Калининградке вместо купленного смартфона прислали стопку бумаг. Гаджет она заказала на одном из
Калининградке вместо купленного смартфона прислали стопку бумаг. Гаджет она заказала на одном из
На уловку мошенников попалась 23-летняя студентка одного из местных вузов. Девушка решила приобрести новый телефон. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, она заказала понравившуюся модель. Покупку она оплатила сразу, переведя продавцу 6 800 рублей.
Посылку она получила, но внутри коробки вместо телефона лежала стопка бумаг.
Полиция уже возбудила уголовное дело по факту мошенничества и ищет продавца.