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11:42 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградке вместо купленного смартфона прислали стопку бумаг

Калининградке вместо купленного смартфона прислали стопку бумаг. Гаджет она заказала на одном из интернет-сайтов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: Аргументы и факты

На уловку мошенников попалась 23-летняя студентка одного из местных вузов. Девушка решила приобрести новый телефон. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, она заказала понравившуюся модель. Покупку она оплатила сразу, переведя продавцу 6 800 рублей.

Посылку она получила, но внутри коробки вместо телефона лежала стопка бумаг.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту мошенничества и ищет продавца.

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