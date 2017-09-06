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11:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже автоледи сбила двух детей на «зебре»

Мальчика и девочку 5 и 8 лет доставили в больницу.

Источник: РИА "Новости"

Автомобиль Peugeot 206 наехал на пятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку на Ленинском проспекте в 18:15 вторника, 5 сентября. Дети шли регулируемому пешеходному переходу. Мальчика и девочку доставили в больницу, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.

Авария произошла у остановки «улица Полины Осипенко». За рулем иномарки была 54-летняя жительница Воронежа. Очевидцы описали аварию в соцсетях, упомянув только мальчика.

— Машина протащила его несколько метров, да так, что пришлось извлекать из-под кузова. Вроде жив. Увезла скорая. Мальчик со взрослыми переходил дорогу на зеленый свет. Велосипед вел рядом, — написал пользователь Александр Романович на своей странице Facebook.

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