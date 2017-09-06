В Воронеже автоледи сбила двух детей на «зебре»
Мальчика и девочку 5 и 8 лет доставили в больницу.
Мальчика и девочку 5 и 8 лет доставили в больницу.
Автомобиль Peugeot 206 наехал на пятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку на Ленинском проспекте в 18:15 вторника, 5 сентября. Дети шли регулируемому пешеходному переходу. Мальчика и девочку доставили в больницу, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.
Авария произошла у остановки «улица Полины Осипенко». За рулем иномарки была 54-летняя жительница Воронежа. Очевидцы описали аварию в соцсетях, упомянув только мальчика.
— Машина протащила его несколько метров, да так, что пришлось извлекать