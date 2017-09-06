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13:53 (мск), источник: Pro Город Самара

Задержан третий болельщик «Крыльев Советов», устроивший драку с полицейскими в Оренбурге

В Ростове задержали третьего фаната ФК «Крылья Советов», которого подозревают в нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции и Росгвардии после матча 2 сентября, сообщает пресс-служба У МВД по Оренбургской области.

В настоящее время самарца везут в Оренбург для проведения следственных действий — ранее СУ СК по региону возбудил в отношении него и еще двоих болельщиков уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Напомним, что 2 сентября на стадионе «Газовик» в Оренбурге самарские болельщики после поражения «Крыльев Советов» устроили беспорядки на гостевой трибуне, в частности зажгли и бросили файер, а затем подрались с сотрудникам полиции, которые пытались их утихомирить. Спустя некоторое время самарский клуб заявил, что беспорядки спровоцировали правоохранители, а Футбольная национальная лига, в свою очередь, осудила поведение болельщиков «КС».

Между тем, прокуратура Оренбургской области признала постановления о возбуждении уголовных дел законными и обоснованными, а также взяла ход их расследования на контроль.

«Вопросы правомерности поведения бойцов Росгвардии и полицейских, а также законности применения ими физической силы и спецсредств в отношении участников конфликта рассматриваются в рамках служебных расследований, назначенных руководителями региональных управлений соответствующих правоохранительных ведомств, а также в рамках проверки, организованной СУ СК по Оренбургской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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