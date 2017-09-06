Задержан третий болельщик «Крыльев Советов», устроивший драку с полицейскими в Оренбурге

В настоящее время самарца везут в Оренбург для проведения следственных действий — ранее СУ СК по региону возбудил в отношении него и еще двоих болельщиков уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Напомним, что 2 сентября на стадионе «Газовик» в Оренбурге самарские болельщики после поражения «Крыльев Советов» устроили беспорядки на гостевой трибуне, в частности зажгли и бросили файер, а затем подрались с сотрудникам полиции, которые пытались их утихомирить. Спустя некоторое время самарский клуб заявил, что беспорядки спровоцировали правоохранители, а Футбольная национальная лига, в свою очередь, осудила поведение болельщиков «КС».

Между тем, прокуратура Оренбургской области признала постановления о возбуждении уголовных дел законными и обоснованными, а также взяла ход их расследования на контроль.