Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о готовящемся нападении
По словам детского омбудсмена Подмосковья, при подготовке атаки «мальчик сделал все, чтобы его заметили».
По словам детского омбудсмена Подмосковья, при подготовке атаки «мальчик сделал все, чтобы его заметили».
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Одноклассники напавшего на учительницу в Ивантеевке старшеклассника предупреждали директора школы о готовящемся нападении, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
«В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было», — заявила Мишонова на встрече с уполномоченным по правам ребёнка при президенте РФ Анной Кузнецовой.
Накануне учащийся 9-го класса школы № 1 в подмосковной Ивантеевке нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу из пневматики. Пострадали четыре человека, из них трое детей, выпрыгнувших из окон школы. Все они находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести.
Старшеклассник был задержан после нападения, у него найдены два самодельных взрывпакета. Мишонова сообщила, что с подростком работают специалисты, которые выясняют мотивы его действий. Возбуждено дело о хулиганстве, его расследование взято под контроль центральным аппаратом СКР.