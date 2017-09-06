Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Роскошная свадьба внука Пугачевой вылилась в скандал
Почему натуральное — не значит полезное
Прически для девочки в школу: 17 идей
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Директор школы ошибочно не поверил предупредившим его о теракте
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
СМИ: В Нидерландах скандал из-за Крымского моста
СМИ: Почему США отказались отвоевать Крым Украине
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Тимошенко об экономической катастрофе на Украине
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
31-летняя Ирина Шейк опубликовала снимок топлесс - СМИ
Новая бомба КНДР может уничтожить часть РФ - СМИ
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Лавров предупредил Тиллерсона после слов Путина
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
17Королевская катастрофа
12:07 (мск), источник: Интерфакс

Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о готовящемся нападении

По словам детского омбудсмена Подмосковья, при подготовке атаки «мальчик сделал все, чтобы его заметили».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Одноклассники напавшего на учительницу в Ивантеевке старшеклассника предупреждали директора школы о готовящемся нападении, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было», — заявила Мишонова на встрече с уполномоченным по правам ребёнка при президенте РФ Анной Кузнецовой.

Читайте также
Стрельба в подмосковной школе. Главное

Накануне учащийся 9-го класса школы № 1 в подмосковной Ивантеевке нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу из пневматики. Пострадали четыре человека, из них трое детей, выпрыгнувших из окон школы. Все они находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести.

Старшеклассник был задержан после нападения, у него найдены два самодельных взрывпакета. Мишонова сообщила, что с подростком работают специалисты, которые выясняют мотивы его действий. Возбуждено дело о хулиганстве, его расследование взято под контроль центральным аппаратом СКР.

Как ивантеевский стрелок завладел родительским арсеналом?
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии3
Комментарии
3
Виктор Гущин
Страна деградирует по собственной воле и неизбежно расплачивается именно за это. Из шкалы ценностей, на которые ориентируется воспитание общества как...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
3
Комментировать
Владимир Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол»
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление, тут не о чем говорить»
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
СМИ показали, как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Стало известно, сколько петербуржцы задолжали за капремонт
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
В России выпустят облигации под договоры долевого участия
Леди
Какая обувь будет в моде осенью: все популярные модели Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь