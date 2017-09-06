Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о готовящемся нападении

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Одноклассники напавшего на учительницу в Ивантеевке старшеклассника предупреждали директора школы о готовящемся нападении, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было», — заявила Мишонова на встрече с уполномоченным по правам ребёнка при президенте РФ Анной Кузнецовой.

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Накануне учащийся 9-го класса школы № 1 в подмосковной Ивантеевке нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу из пневматики. Пострадали четыре человека, из них трое детей, выпрыгнувших из окон школы. Все они находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести.