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12:15 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани объявил экстренное предупреждение из-за непогоды

Жителей Краснодарского края предупредили об ухудшении погоды в регионе 6 и 7 сентября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 94% 755 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: ЮГА.ру

В ближайшие 6−8 часов и до конца суток 6 сентября, а также до середины дня 7 сентября местами на Кубани и в Краснодаре прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром 20−25 м/с, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам 8 (861) 268−64−40 или 101.

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