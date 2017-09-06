На Кубани объявил экстренное предупреждение из-за непогоды

В ближайшие 6−8 часов и до конца суток 6 сентября, а также до середины дня 7 сентября местами на Кубани и в Краснодаре прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром 20−25 м/с, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.