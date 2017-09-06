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11:46 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области сотрудник украл у директора антикварной лавки янтарные изделия из личной коллекции

В Калининграде директор антикварной лавки передал сотруднику изделия из янтаря для продажи в Китае. Об этом Клопс.Ru источник в правоохранительных органах.

Источник: Клопс.ru

Мужчина отдал 30-летнему местному жителю бусы, пудреницу, мундштук и шкатулку. Всё это выполнено из солнечного камня. Общая сумма товара — почти 273 000 рублей. Как пояснил директор антикварной лавки, все переданные вещи из его личной коллекции. Драгоценности сотрудник должен был продать в Китае. Однако по настоящее время мужчина на связь не выходит, изделия и деньги не вернул.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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