В Калининградской области сотрудник украл у директора антикварной лавки янтарные изделия из личной коллекции

Мужчина отдал 30-летнему местному жителю бусы, пудреницу, мундштук и шкатулку. Всё это выполнено из солнечного камня. Общая сумма товара — почти 273 000 рублей. Как пояснил директор антикварной лавки, все переданные вещи из его личной коллекции. Драгоценности сотрудник должен был продать в Китае. Однако по настоящее время мужчина на связь не выходит, изделия и деньги не вернул.