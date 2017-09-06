Студент из Бийска обокрал омского соседа по общежитию

Парень обокрал своего соседа, с которым живет в общежитии на улице Авиагородок. «По версии дознания, в начале июня фигурант незаконно завладел мобильным телефоном и запчастями от компьютера, принадлежащими его одногруппнику. Пропажу смартфона, жесткого диска, оперативной памяти и видеокарты 20-летний потерпевший оценил в 55 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Награбленное уроженец Бийска увез вместе с собой на родину, где во время каникул продал за 12 тысяч рублей. Впрочем, по возвращений из родного города, он тут же отправился в полицию. Теперь ему грозит до 2-х лет тюрьмы.