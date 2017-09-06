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11:50 (мск), источник: Вести - Калининград

Под Гурьевском безработный выращивал и хранил коноплю в теплице

В Гурьевском районе полицейские изъяли у местного жителя полкилограмма конопли.

Источник: Вести - Калининград

45-летний безработный выращивал запрещенное растение и хранил собранный урожай в теплице на своем дачном участке.

«Оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли у мужчины два куста наркосодержащего растения, а также более полкилограмма высушенной конопли», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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