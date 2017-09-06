Заблудившихся в Городокском районе грибников нашли спустя сутки
6 сентября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Заблудившихся в Городокском районе грибников нашли спустя сутки, сообщили БЕЛТА в
6 сентября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Заблудившихся в Городокском районе грибников нашли спустя сутки, сообщили БЕЛТА в
Две пожилые подруги из Городка отправились за грибами в лес под деревней Смоловка 4 сентября. Утром они приехали к выбранному месту на автобусе. Во время тихой охоты женщины забрели на болото и заблудились. «Хорошо, что у одной из подруг при себе был мобильник. На него ближе к шести вечера стала дозваниваться дочка женщины. Поняв, что самостоятельно найти заблудившихся невозможно, она набрала номер 102. К поискам пенсионерок подключились сотрудники местной милиции, РОЧС и лесничества», — отметили в
Утром 5 сентября подруг обнаружили в трех километрах от дороги. В Городокском РОВД обратили внимание, что найти женщин было затруднительно еще и потому, что одна из них — глухонемая, а другая — плохо слышащая.
Милиционеры рекомендуют тем, кто отправляется в лес, придерживаться нехитрых правил. Нужно известить о своем походе родственников или соседей. Возьмите с собой телефон, предварительно проверив подзарядку и баланс, необходимые лекарства, включая бинт с йодом. Необходимы спички в непромокаемой упаковке, дождевик. Одежда должна быть ярких тонов (камуфляжная форма и старые