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12:18 (мск), источник: БЕЛТА

Заблудившихся в Городокском районе грибников нашли спустя сутки

6 сентября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Заблудившихся в Городокском районе грибников нашли спустя сутки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Две пожилые подруги из Городка отправились за грибами в лес под деревней Смоловка 4 сентября. Утром они приехали к выбранному месту на автобусе. Во время тихой охоты женщины забрели на болото и заблудились. «Хорошо, что у одной из подруг при себе был мобильник. На него ближе к шести вечера стала дозваниваться дочка женщины. Поняв, что самостоятельно найти заблудившихся невозможно, она набрала номер 102. К поискам пенсионерок подключились сотрудники местной милиции, РОЧС и лесничества», — отметили в пресс-службе.

Утром 5 сентября подруг обнаружили в трех километрах от дороги. В Городокском РОВД обратили внимание, что найти женщин было затруднительно еще и потому, что одна из них — глухонемая, а другая — плохо слышащая.

Милиционеры рекомендуют тем, кто отправляется в лес, придерживаться нехитрых правил. Нужно известить о своем походе родственников или соседей. Возьмите с собой телефон, предварительно проверив подзарядку и баланс, необходимые лекарства, включая бинт с йодом. Необходимы спички в непромокаемой упаковке, дождевик. Одежда должна быть ярких тонов (камуфляжная форма и старые серо-черные куртки усложняют поиски). Нелишним будет свисток, его звук слышен лучше и дальше, чем голос. Если вы все же заблудились, главное — не паниковать. Нужно прислушаться. Шум машин, стук топора, лай собак, голоса — все эти звуки могут привести к людям. Нужно искать любую тропинку, просеку или линию электропередачи. Необходимо держаться ориентира и никуда не сворачивать. Родственникам тоже нужно быть бдительными. Если близкий человек давно не выходил на связь и не вернулся к назначенному времени, следует обратиться в милицию по телефону 102.

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