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12:17 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинец решил выйти на улицу, спустившись по веревке, но «завис»

Житель Челябинска решил выйти на улицу необычным путем, спустившись с пятого этажа по самодельной веревке. Но застрял на уровне третьего этажа.

Спасатели Челябинской городской службы спасения пришли на помощь 30-летнему мужчине, который повис на веревке. Инцидент произошел по улице Южной.

«В службу спасения города Челябинска обратились очевидцы происшествия. Они рассказали, что на ограждении балкона, расположенного на третьем этаже, весит мужчина и просит о помощи. На место происшествия съехались все экстренные службы. Спасатели Челябинской городской службы спасения, прибыв по указанному адресу, с помощь альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с балкона», — рассказали в пресс-службе Челябинской службы спасения.

По словам «горе-альпиниста», на рискованный шаг он пошел после семейной ссоры с братом. Пострадавшего мужчину закрыли одного в квартире, расположенной на пятом этаже. Чтобы выйти на улицу, челябинец решил с балкона спуститься по самодельной веревке.

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