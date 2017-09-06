Челябинец решил выйти на улицу, спустившись по веревке, но «завис»

Спасатели Челябинской городской службы спасения пришли на помощь 30-летнему мужчине, который повис на веревке. Инцидент произошел по улице Южной.

«В службу спасения города Челябинска обратились очевидцы происшествия. Они рассказали, что на ограждении балкона, расположенного на третьем этаже, весит мужчина и просит о помощи. На место происшествия съехались все экстренные службы. Спасатели Челябинской городской службы спасения, прибыв по указанному адресу, с помощь альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с балкона», — рассказали в пресс-службе Челябинской службы спасения.