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12:10 (мск), источник: Новости Перми

Пермячка подозревается в кражах из магазинов крупного ТРК

По версии полиции, женщина совершила две кражи. Ранее подозреваемая уже была судима за имущественные преступления.

В Перми были раскрыты две кражи из магазинов крупного ТРК в Свердловском районе. Первое заявление о совершении преступления поступило еще в феврале этого года. В одном из магазинов одежды украли товар на 5800 рублей. Через месяц заявление о краже поступило из соседней точки. Там украли имущество на 4250 рублей.

Полиции удалось выйти на след подозреваемой. Ей оказалась 39-летняя пермячка, которая ранее была судима за имущественные преступления.

По факту кражи были возбуждены два уголовных дела.

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