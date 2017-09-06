Пермячка подозревается в кражах из магазинов крупного ТРК
По версии полиции, женщина совершила две кражи. Ранее подозреваемая уже была судима за имущественные преступления.
По версии полиции, женщина совершила две кражи. Ранее подозреваемая уже была судима за имущественные преступления.
В Перми были раскрыты две кражи из магазинов крупного ТРК в Свердловском районе. Первое заявление о совершении преступления поступило еще в феврале этого года. В одном из магазинов одежды украли товар на 5800 рублей. Через месяц заявление о краже поступило из соседней точки. Там украли имущество на 4250 рублей.
Полиции удалось выйти на след подозреваемой. Ей оказалась 39-летняя пермячка, которая ранее была судима за имущественные преступления.
По факту кражи были возбуждены два уголовных дела.