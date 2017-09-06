Пермячка подозревается в кражах из магазинов крупного ТРК

В Перми были раскрыты две кражи из магазинов крупного ТРК в Свердловском районе. Первое заявление о совершении преступления поступило еще в феврале этого года. В одном из магазинов одежды украли товар на 5800 рублей. Через месяц заявление о краже поступило из соседней точки. Там украли имущество на 4250 рублей.



Полиции удалось выйти на след подозреваемой. Ей оказалась 39-летняя пермячка, которая ранее была судима за имущественные преступления.



По факту кражи были возбуждены два уголовных дела.