В Татарстане полицейские задержали трех фальшивомонетчиков

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, ОЭБиПК УМВД России по городу Казани, ОЭБиПК УМВД России по Альметьевскому району, ГЭБиПК ОМВД России по Лаишевскому району задержали трех мужчин, цыганской национальности, по подозрению в фальшивомонетничестве.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что в июле в селе Песчаные Ковали злоумышленники сбыли пять тысячных купюр. Чтобы извлечь максимальную выгоду, подозреваемые совершали мелкие покупки в местных магазинах. Их задержали по местам жительств в Альметьевске и в Казани. Помимо прочего, полицейские установили, что двое из задержанных имеют судимости по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».