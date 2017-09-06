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15:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане полицейские задержали трех фальшивомонетчиков

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в фальшивомонетничестве, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, ОЭБиПК УМВД России по городу Казани, ОЭБиПК УМВД России по Альметьевскому району, ГЭБиПК ОМВД России по Лаишевскому району задержали трех мужчин, цыганской национальности, по подозрению в фальшивомонетничестве.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что в июле в селе Песчаные Ковали злоумышленники сбыли пять тысячных купюр. Чтобы извлечь максимальную выгоду, подозреваемые совершали мелкие покупки в местных магазинах. Их задержали по местам жительств в Альметьевске и в Казани. Помимо прочего, полицейские установили, что двое из задержанных имеют судимости по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Злоумышленника грозит до восьми лет лишения свободы.

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