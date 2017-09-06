В Зеленоградском районе погиб водитель «Ауди»
Во вторник на автодороге «Переславское-Круглово» произошло смертельное ДТП, в котором погиб 34-летний водитель. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Во вторник на автодороге «Переславское-Круглово» произошло смертельное ДТП, в котором погиб 34-летний водитель. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Столкнулись два автомобиля «Ауди», это произошло в 19:40. Один из водителей при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и не заметил машину, которая поворачивала налево.
От удара водитель последней скончался на месте происшествия.