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12:15 (мск), источник: Sputnik.by

Спасатели снимают с мели норвежскую яхту в Витебской области

Официальный представитель УМЧС по Витебской области Марина Фандо рассказала радио Sputnik Беларусь подробности чрезвычайной ситуации на Днепре: в Дубровенском районе яхта с иностранцами села на мель.

Спасатели получили сообщение о судне, севшем на мель на Днепре в Дубровенском районе вечером 5 сентября. Им оказалась яхта, длиной 10 метров и водоизмещением около 6 тонн. Принадлежит она гражданину Норвегии, на борту трое мужчин, все также граждане этой страны. Один из них говорит по-русски, поэтому был быстро налажен контакт.

Яхта застряла в 10 метрах от берега. По словам яхтсменов, они шли по Днепру из России со стороны Смоленска через Беларусь и Украину в Черное море, направляясь в Турцию. От предложенного ночлега, одежды и пищи они отказались, сославшись на то, что все необходимое для жизнеобеспечения у них есть.

«Было принято решение проводить снятие яхты с мели в светлое время суток. В настоящее время на место выехали сотрудники пожарного аварийно-спасательного отряда “Витязь”. Поскольку вокруг кустарник, лес, деревья, и нет возможности близко подъехать спецтехнике, было также принято решение, что будут работать водолазы», — рассказала Фандо.

Сейчас ведутся подготовительные работы. Иностранные граждане чувствуют себя хорошо. По предварительной информации все они являются журналистами.

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