МЧС: на ТЭЦ-4 в Минске разорвало трансформатор
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ТЭЦ-4 произошел разрыв трансформатора напряжения системы шин без последующего горения, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ТЭЦ-4 произошел разрыв трансформатора напряжения системы шин без последующего горения, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
«На ТЭЦ-4 произошел разрыв трансформатора напряжения системы шин на открытом распределительном устройстве напряжения 110 кВ без последующего горения», — проинформировали в МЧС.
Причины произошедшего устанавливаются.
Как сообщалось,
В свою очередь в
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