МЧС: на ТЭЦ-4 в Минске разорвало трансформатор

Как сообщалось, из-за нештатной ситуации на ТЭЦ-4 нарушено электроснабжение ряда потребителей в Минске и Минской области. В РУП «Минскэнерго» проинформировали, что специалисты предпринимают все меры по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально возможные короткие сроки, с соблюдением необходимых мер по безопасному производству работ.