В Петербурге автобус зажал женщину между дверьми и продолжил путь

В Петербурге женщина оказалась в больнице после поездки на автобусе в Калининском районе. Вчера около семи часов вечера 59-летняя пассажирка, как и обычно, ехала по привычному маршруту номер 143. Когда подъехали к ее остановке на Тихорецком проспекте, люди начали выходить. И она тоже.

Водитель выпустил всех, кто спустился по ступеням, кроме нее. Эту женщину он почему-то не заметил, закрыл двери и поехал дальше в сторону Северного проспекта.

В итоге пенсионерка, зажатая между дверьми, так и поехала дальше. Пока до водителя не докричались, что надо остановиться.