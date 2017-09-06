В Петербурге автобус зажал женщину между дверьми и продолжил путь
59-летняя пассажирка в итоге оказалась в больнице.
59-летняя пассажирка в итоге оказалась в больнице.
В Петербурге женщина оказалась в больнице после поездки на автобусе в Калининском районе. Вчера около семи часов вечера 59-летняя пассажирка, как и обычно, ехала по привычному маршруту номер 143. Когда подъехали к ее остановке на Тихорецком проспекте, люди начали выходить. И она тоже.
Водитель выпустил всех, кто спустился по ступеням, кроме нее. Эту женщину он
Как сообщает Федеральное агентство новостей, женщину срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у нее травмы средней степени тяжести. По факту происшествия идет административная проверка.