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12:40 (мск), источник: Ежедневник.by

В Витебске задержан распространитель кокаина, сделавший почти 5 тысяч закладок

21-летний житель Витебска устроился закладчиком в интернет-магазин, занимавшийся распространением наркотиков.

Источник: Ежедневник.by

В его функции входило распространять наркотические средства и психотропные вещества на территории Витебска, Могилева и Оршанского района. Как сообщили в СК, установлено более 4800 адресов с местами закладок, произведенных обвиняемым. В ходе осмотра мест закладок сотрудниками правоохранительных органов обнаружено 6,599 грамм порошкообразного вещества, содержащего в своем составе кокаин.

Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Обвиняемый заключен под стражу.

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