В Витебске задержан распространитель кокаина, сделавший почти 5 тысяч закладок
21-летний житель Витебска устроился закладчиком в
21-летний житель Витебска устроился закладчиком в
В его функции входило распространять наркотические средства и психотропные вещества на территории Витебска, Могилева и Оршанского района. Как сообщили в СК, установлено более 4800 адресов с местами закладок, произведенных обвиняемым. В ходе осмотра мест закладок сотрудниками правоохранительных органов обнаружено 6,599 грамм порошкообразного вещества, содержащего в своем составе кокаин.
Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Обвиняемый заключен под стражу.