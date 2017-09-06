В Витебске задержан распространитель кокаина, сделавший почти 5 тысяч закладок

В его функции входило распространять наркотические средства и психотропные вещества на территории Витебска, Могилева и Оршанского района. Как сообщили в СК, установлено более 4800 адресов с местами закладок, произведенных обвиняемым. В ходе осмотра мест закладок сотрудниками правоохранительных органов обнаружено 6,599 грамм порошкообразного вещества, содержащего в своем составе кокаин.