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12:36 (мск), источник: Kazinform

В КНБ рассказали о поисках пропавшего астанчанина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Комитете национальной безопасности прокомментировали дело пропавшего без вести Самата Шакеева, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Ранее в соцсетях было опубликовано фото пропавшего 21 августа мужчины.

«По факту без вести пропавшего Шакеева С. зарегистрировано ЕРДР. В рамках досудебного расследования совместно с ДВД города Астаны проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств дела», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что «в соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц».

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