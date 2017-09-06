В КНБ рассказали о поисках пропавшего астанчанина
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Комитете национальной безопасности прокомментировали дело пропавшего без вести Самата Шакеева, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Комитете национальной безопасности прокомментировали дело пропавшего без вести Самата Шакеева, передает МИА «Казинформ».
Ранее в соцсетях было опубликовано фото пропавшего 21 августа мужчины.
«По факту без вести пропавшего Шакеева С. зарегистрировано ЕРДР. В рамках досудебного расследования совместно с ДВД города Астаны проводится комплекс
Также отмечается, что «в соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц».