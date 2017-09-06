За снятие порчи по интернету южноуралец пойдет под суд
В Сатке полицейские задержали 23-летнего мошенника, который обманул трех человек.
В Сатке полицейские задержали 23-летнего мошенника, который обманул трех человек.
Первое преступление он совершил через социальную сеть в апреле этого года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Мужчина зашел в Сети на страничку о снятии порчи и вступил в переписку с указанным контактом. Последний проведение обряда оценил в 23 тысячи рублей и потом еще запросил 20 тысяч для того, чтобы окропить деньги святой водой и вернуть обратно.
Однако после этого псевдоцелитель растворился вместе с деньгами. Чувашские правоохранители установили местонахождение мошенника. Ранее он уже был судим за преступления против личности. В ходе следствия выяснилось, что промышлял он не только «снятием порчи».
«В ходе следствия выяснилось, что задержанный совершил еще 2 преступления на территории Саткинского района: мошенническим путем завладев сотовыми телефонами двух местных жителей. В настоящее время по всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — пояснили в
Задержанному грозит до 2 лет лишения свободы.