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13:15 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

За снятие порчи по интернету южноуралец пойдет под суд

В Сатке полицейские задержали 23-летнего мошенника, который обманул трех человек.

Первое преступление он совершил через социальную сеть в апреле этого года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. На удочку афериста попался 27-летний житель Чувашии.

Мужчина зашел в Сети на страничку о снятии порчи и вступил в переписку с указанным контактом. Последний проведение обряда оценил в 23 тысячи рублей и потом еще запросил 20 тысяч для того, чтобы окропить деньги святой водой и вернуть обратно.

Однако после этого псевдоцелитель растворился вместе с деньгами. Чувашские правоохранители установили местонахождение мошенника. Ранее он уже был судим за преступления против личности. В ходе следствия выяснилось, что промышлял он не только «снятием порчи».

«В ходе следствия выяснилось, что задержанный совершил еще 2 преступления на территории Саткинского района: мошенническим путем завладев сотовыми телефонами двух местных жителей. В настоящее время по всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе регионального Главка.

Задержанному грозит до 2 лет лишения свободы.

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