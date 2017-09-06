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15:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани у 78-летней женщины мошенник похитил 390 тысяч рублей

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Казани у 78-летней местной жительницы аферист похитил 390 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Казани.

Жительница Ново-Савиновского района обратилась в полицию с сообщением о совершенном преступлении. Она рассказала полицейским, что на ее домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и предложил помощь в получении компенсации за приобретенные ранее лекарства. Чтобы получить деньги, пенсионерке следовало оплатить издержки. Мошенник назвал ей реквизиты своего счета, на который пенсионерка отправила все свои сбережения. Через некоторое время осознав, что она стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники полиции отдела «Ямашевский» провели расследование и установили личность подозреваемого. Для его задержания они отправились в служебную командировку в Москву. В настоящее время мужчина допрошен и находится под подпиской о невыезде. Помимо этого, он полностью возместил причиненный материальный ущерб.

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