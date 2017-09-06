В Казани у 78-летней женщины мошенник похитил 390 тысяч рублей

Жительница Ново-Савиновского района обратилась в полицию с сообщением о совершенном преступлении. Она рассказала полицейским, что на ее домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и предложил помощь в получении компенсации за приобретенные ранее лекарства. Чтобы получить деньги, пенсионерке следовало оплатить издержки. Мошенник назвал ей реквизиты своего счета, на который пенсионерка отправила все свои сбережения. Через некоторое время осознав, что она стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.