В Казани у 78-летней женщины мошенник похитил 390 тысяч рублей
(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Казани у 78-летней местной жительницы аферист похитил 390 тысяч рублей, сообщает
(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Казани у 78-летней местной жительницы аферист похитил 390 тысяч рублей, сообщает
Жительница
Сотрудники полиции отдела «Ямашевский» провели расследование и установили личность подозреваемого. Для его задержания они отправились в служебную командировку в Москву. В настоящее время мужчина допрошен и находится под подпиской о невыезде. Помимо этого, он полностью возместил причиненный материальный ущерб.