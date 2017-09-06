Житель Кубани сообщил об угоне машины, чтобы скрыть ДТП

Инцидент произошел в Усть-Лабинском районе. 30-летний житель хутора Болгова сообщил в полицию об угоне автомобиля, который он якобы оставил без присмотра возле дома.

«В ходе проверки информация не подтвердилась. Заявителя, который был предупрежден об уголовной ответственности за совершение заведомо ложного доноса, задержали в хуторе Братском. В отделе полиции подозреваемый пояснил, что, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, после чего оставил автомобиль и скрылся», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.