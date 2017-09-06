Житель Кубани сообщил об угоне машины, чтобы скрыть ДТП
За ложный донос мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
За ложный донос мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
Инцидент произошел в
«В ходе проверки информация не подтвердилась. Заявителя, который был предупрежден об уголовной ответственности за совершение заведомо ложного доноса, задержали в хуторе Братском. В отделе полиции подозреваемый пояснил, что, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, после чего оставил автомобиль и скрылся», — сообщает
Уголовное дело направлено в суд, злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы за ложный донос.