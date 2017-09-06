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13:47 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежская полиция: Участились факты сбыта поддельных купюр в 1000 рублей

За неделю в регионе изъяли два десятка фальшивок.

Источник: Новости Воронежа

Не все продавцы и кассиры могут распознать фальшивые деньги. Нередко их принимают в магазинах и добросовестно дают сдачу.

За прошедшую неделю в Воронежской области полицейские изъяли 20 фальшивых купюр. Их нашли при инкассациях в банках, куда они поступили из розничных магазинов. Сейчас все изъятые банкноты отправили на исследование. Стражи порядка выясняют, как они попали в регион.

«Полицейские обращают внимание граждан на то, что участились факты сбыта купюр номиналом 1000 рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Так, 3 сентября 1000-рублевая фальшивка серии «ОР» оказалась в сетевом магазине на улице Лизюкова. А другая подделка серии «АМ» поступила из супермаркета в Ленинском районе.

Полицейские выяснили, что чаще всего поддельные купюры в 1000 рублей имеют серии: ОП91295**, АМ240024**, ЬН37028**, ТЛ57022**. А фальшивки в 5000 рублей: БА38769**, ВМ58847**, ВМ38847**, АВ56747**.

Напомним, если вы обнаружили у себя фальшивую купюру, то ни в коем случае не пытайтесь её сбыть. Иначе вы станете соучастником преступления, за которое грозит до 15 лет колонии.

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