Воронежская полиция: Участились факты сбыта поддельных купюр в 1000 рублей

Источник: Новости Воронежа

Не все продавцы и кассиры могут распознать фальшивые деньги. Нередко их принимают в магазинах и добросовестно дают сдачу.

За прошедшую неделю в Воронежской области полицейские изъяли 20 фальшивых купюр. Их нашли при инкассациях в банках, куда они поступили из розничных магазинов. Сейчас все изъятые банкноты отправили на исследование. Стражи порядка выясняют, как они попали в регион.

«Полицейские обращают внимание граждан на то, что участились факты сбыта купюр номиналом 1000 рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Так, 3 сентября 1000-рублевая фальшивка серии «ОР» оказалась в сетевом магазине на улице Лизюкова. А другая подделка серии «АМ» поступила из супермаркета в Ленинском районе.

Полицейские выяснили, что чаще всего поддельные купюры в 1000 рублей имеют серии: ОП91295**, АМ240024**, ЬН37028**, ТЛ57022**. А фальшивки в 5000 рублей: БА38769**, ВМ58847**, ВМ38847**, АВ56747**.