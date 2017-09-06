Экс-губернатор Юрченко в последнем слове на суде заявил о своей невиновности

«Они (адвокаты — ИФ) доказали абсолютную сфальсифицированность дела в отношении меня. Нет ни одного объективного доказательства вины моей или кого-либо», — сказал Юрченко.
Он поблагодарил людей, которые оказывали ему поддержку в течение следствия и суда, семью, которая поддерживает его «несмотря на беспрецедентное давление».
По версии следствия, в 2010 году Юрченко, являясь первым заместителем губернатора Новосибирской области, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка, расположенных по улице Чаплыгина в Новосибирске.
Это недвижимое имущество находилось в собственности акционерного общества «ГазТрансКом», сто процентов акций которого принадлежат Новосибирской области.
При этом Юрченко дал указания о продаже данных объектов фирме ООО «Тактика» за цену в размере, не превышающем 20 млн рублей.
В сентябре 2014 по данному делу Юрченко было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Юрченко является фигурантом еще одного дела о превышении полномочий — по версии следствия, 21 мая 2012 Юрченко, выходя за пределы полномочий губернатора, подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в собственности РФ, на котором располагался боеприпасный полигон, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.
По данным СКР, эти действия Юрченко повлекли за собой причинение имущественного ущерба в сумме не менее 12 млн рублей коммерческой организации, которая по договору с полигоном выращивала пшеницу для его нужд. Это решение также повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере обороноспособности страны.