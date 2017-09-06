Экс-губернатор Юрченко в последнем слове на суде заявил о своей невиновности

«Они (адвокаты — ИФ) доказали абсолютную сфальсифицированность дела в отношении меня. Нет ни одного объективного доказательства вины моей или кого-либо», — сказал Юрченко.

Он поблагодарил людей, которые оказывали ему поддержку в течение следствия и суда, семью, которая поддерживает его «несмотря на беспрецедентное давление».

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По версии следствия, в 2010 году Юрченко, являясь первым заместителем губернатора Новосибирской области, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка, расположенных по улице Чаплыгина в Новосибирске.

Это недвижимое имущество находилось в собственности акционерного общества «ГазТрансКом», сто процентов акций которого принадлежат Новосибирской области.

При этом Юрченко дал указания о продаже данных объектов фирме ООО «Тактика» за цену в размере, не превышающем 20 млн рублей.

В сентябре 2014 по данному делу Юрченко было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Юрченко является фигурантом еще одного дела о превышении полномочий — по версии следствия, 21 мая 2012 Юрченко, выходя за пределы полномочий губернатора, подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в собственности РФ, на котором располагался боеприпасный полигон, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.