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13:33 (мск), источник: КрымPress

ДТП в Судаке: лоб в лоб столкнулись автобус и ВАЗ. Есть пострадавшие

ДТП в Судаке, в районе автовокзала, произошло сегодня утром.

— Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21099». В результате ДТП пострадали два человека: мужчина — водитель легкового автомобиля, 1996 г.р., житель Судака, и женщина — пассажирка автобуса, 1985 г.р., жительница Судака, — сообщает пресс-служба МЧС РФ по РК. Участники аварии госпитализированы. фото: МЧС России в РК.

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