ДТП в Судаке: лоб в лоб столкнулись автобус и ВАЗ. Есть пострадавшие

— Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21099». В результате ДТП пострадали два человека: мужчина — водитель легкового автомобиля, 1996 г.р., житель Судака, и женщина — пассажирка автобуса, 1985 г.р., жительница Судака, — сообщает пресс-служба МЧС РФ по РК. Участники аварии госпитализированы. фото: МЧС России в РК.