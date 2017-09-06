ДТП в Судаке: лоб в лоб столкнулись автобус и ВАЗ. Есть пострадавшие
ДТП в Судаке, в районе автовокзала, произошло сегодня утром.
ДТП в Судаке, в районе автовокзала, произошло сегодня утром.
— Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21099». В результате ДТП пострадали два человека: мужчина — водитель легкового автомобиля, 1996 г.р., житель Судака, и женщина — пассажирка автобуса, 1985 г.р., жительница Судака, — сообщает