В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм «Катя»

По данным Национального центра предупреждения ураганов США, максимальная скорость порывов ветра составляет около 65 км/ч. Ожидается, что в течение ближайших нескольких дней он может усилиться.

Ранее в Атлантическом океане сформировался ураган «Ирма», которому была присвоена пятая категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Порывы ветра достигают 295 км/ч, и по своей силе он превышает ураган «Харви», который ранее обрушился на американские штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям.