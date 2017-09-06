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13:37 (мск), источник: Интерфакс

В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм «Катя»

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Тропический шторм «Катя» сформировался в Атлантическом океане у берегов Мексики, сообщает в среду агентство AP.

Фоторепортаж
Последствия урагана «Харви» в Техасе

По данным Национального центра предупреждения ураганов США, максимальная скорость порывов ветра составляет около 65 км/ч. Ожидается, что в течение ближайших нескольких дней он может усилиться.

Ранее в Атлантическом океане сформировался ураган «Ирма», которому была присвоена пятая категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Порывы ветра достигают 295 км/ч, и по своей силе он превышает ураган «Харви», который ранее обрушился на американские штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям.

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Иван Петров
мексиканском
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