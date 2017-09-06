В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм «Катя»
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Тропический шторм «Катя» сформировался в Атлантическом океане у берегов Мексики, сообщает в среду агентство AP.
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Тропический шторм «Катя» сформировался в Атлантическом океане у берегов Мексики, сообщает в среду агентство AP.
По данным Национального центра предупреждения ураганов США, максимальная скорость порывов ветра составляет около 65 км/ч. Ожидается, что в течение ближайших нескольких дней он может усилиться.
Ранее в Атлантическом океане сформировался ураган «Ирма», которому была присвоена пятая категория мощности по пятибалльной шкале