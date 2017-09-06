За взятку 5 тысяч рублей два инспектора ГИБДД в НСО отправятся в колонию

История, из-за которой инспекторы попали под суд, произошла еще в июне 2014 года, когда Петров и Рыжов патрулировали трассу М-53 «Новосибирск — Иркутск» на территории Мошковского района. В это же время их коллеги (инспекторы ДПС) выполняли государственный контроль за соблюдением ПДД. Утром один из коллег осужденных остановил автомобиль марки «ИЖ-Ода Фабула» под управлением мужчины и потребовал документы. Водительского удостоверения у мужчины не оказалось. Сотрудник полиции изъял остальные документы и потребовал от водителя находиться на месте до проведения административного разбирательства."Гражданин, зная, что ранее был лишен мировым судьей прав управления, а значит совершил более злостное правонарушение, желая его избежать, посредством телефонных переговоров «вышел» на лояльных сотрудников ДПС, Сотрудник полиции изъял остальные документы и потребовал от водителя находиться на месте до проведения административного разбирательства."Гояльные Петров и Рыжов в обеденное время на служебном автомобиле прибыли к месту задержания гражданина и уговорили сотрудника ДПС не составлять в отношении водителя протокол об административном правонарушении.