За взятку 5 тысяч рублей два инспектора ГИБДД в НСО отправятся в колонию
За вознаграждение они «закрыли глаза» на автолюбителя без водительских прав.
За вознаграждение они «закрыли глаза» на автолюбителя без водительских прав.
Мошковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении инспекторов ГИБДД.
28-летний инспектор Петров и его 35-летний коллега Рыжов признаны виновными в получении взятки. Об этом сообщает
История,
Подельники не стали возбуждать административное дело и вернули документы водителю, взамен потребовав передать им деньги за преступное бездействие. У жилого дома по ул. Советская в селе Сокур инспекторы предложили передать взятку в размере 30 тыс. рублей. В последующем размер взятки был снижен до 15 тыс. рублей, при этом 5 тыс. рублей сотрудникам полиции удалось получить, а оставшиеся 10 тыс. рублей были запланированы к передаче на 17 июня 2014 года. Но об этих планах стало известно полиции.
Суд приговорил Петрова и Рыжова к 7 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафам в размере 150 000 и 200 000 рублей, соответственно. Также обоих лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 7 лет, а также специальных званий.