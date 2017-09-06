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13:34 (мск), источник: АиФ Новосибирск

За взятку 5 тысяч рублей два инспектора ГИБДД в НСО отправятся в колонию

За вознаграждение они «закрыли глаза» на автолюбителя без водительских прав.

Мошковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении инспекторов ГИБДД.

28-летний инспектор Петров и его 35-летний коллега Рыжов признаны виновными в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

История, из-за которой инспекторы попали под суд, произошла еще в июне 2014 года, когда Петров и Рыжов патрулировали трассу М-53 «Новосибирск — Иркутск» на территории Мошковского района. В это же время их коллеги (инспекторы ДПС) выполняли государственный контроль за соблюдением ПДД. Утром один из коллег осужденных остановил автомобиль марки «ИЖ-Ода Фабула» под управлением мужчины и потребовал документы. Водительского удостоверения у мужчины не оказалось. Сотрудник полиции изъял остальные документы и потребовал от водителя находиться на месте до проведения административного разбирательства."Гражданин, зная, что ранее был лишен мировым судьей прав управления, а значит совершил более злостное правонарушение, желая его избежать, посредством телефонных переговоров «вышел» на лояльных сотрудников ДПС, Сотрудник полиции изъял остальные документы и потребовал от водителя находиться на месте до проведения административного разбирательства."Гояльные Петров и Рыжов в обеденное время на служебном автомобиле прибыли к месту задержания гражданина и уговорили сотрудника ДПС не составлять в отношении водителя протокол об административном правонарушении.

Подельники не стали возбуждать административное дело и вернули документы водителю, взамен потребовав передать им деньги за преступное бездействие. У жилого дома по ул. Советская в селе Сокур инспекторы предложили передать взятку в размере 30 тыс. рублей. В последующем размер взятки был снижен до 15 тыс. рублей, при этом 5 тыс. рублей сотрудникам полиции удалось получить, а оставшиеся 10 тыс. рублей были запланированы к передаче на 17 июня 2014 года. Но об этих планах стало известно полиции.

Суд приговорил Петрова и Рыжова к 7 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафам в размере 150 000 и 200 000 рублей, соответственно. Также обоих лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 7 лет, а также специальных званий.

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