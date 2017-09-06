В Судаке автобус врезался в ВАЗ: двое в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости (Крым). В Судаке при столкновении рейсового автобуса и автомобиля ВАЗ-21099 пострадали два человека.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости (Крым). В Судаке при столкновении рейсового автобуса и автомобиля ВАЗ-21099 пострадали два человека.
Об этом сообщили в
Авария произошла в среду утром возле автовокзала. Водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Жигули», рассказали в ведомстве.
В ДТП травмированы судакчане — 21-летний водитель легкового авто и 32-летняя пассажирка автобуса. Их госпитализировали.
Спасатели, чтобы предотвратить возгорание, отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств от сети и смыли с дороги разлитое топливо.