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14:32 (мск), источник: РИА Крым

В Судаке автобус врезался в ВАЗ: двое в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости (Крым). В Судаке при столкновении рейсового автобуса и автомобиля ВАЗ-21099 пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Авария произошла в среду утром возле автовокзала. Водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Жигули», рассказали в ведомстве.

В ДТП травмированы судакчане — 21-летний водитель легкового авто и 32-летняя пассажирка автобуса. Их госпитализировали.

Спасатели, чтобы предотвратить возгорание, отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств от сети и смыли с дороги разлитое топливо.

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