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13:36 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Два человека погибли в лобовом столкновении в Северском районе Кубани

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием ВАЗ, Opel и Renault.

В дежурную часть отдела МВД России по Северскому району около 11:00 поступило сообщение о ДТП, на место происшествия прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, на 54-м километре автодороги Краснодар — Новороссийск в границах поселка Ильского 56-летний житель Новороссийска за рулем автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel, который от удара отбросило на автомобиль Renault. В результате ДТП два пассажира ВАЗ скончались на месте, водитель с травмами госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, движение на участке автодороги восстановлено. Устанавливается личность одного из погибших, а также причины и обстоятельства случившегося.

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