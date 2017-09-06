Два человека погибли в лобовом столкновении в Северском районе Кубани

В дежурную часть отдела МВД России по Северскому району около 11:00 поступило сообщение о ДТП, на место происшествия прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, на 54-м километре автодороги Краснодар — Новороссийск в границах поселка Ильского 56-летний житель Новороссийска за рулем автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel, который от удара отбросило на автомобиль Renault. В результате ДТП два пассажира ВАЗ скончались на месте, водитель с травмами госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.