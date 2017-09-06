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15:15 (мск), источник: Югополис

Кубанская полиция объявила в розыск пятерых опасных преступников

Жителей Кубани подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

Источник: Югополис

Правоохранители разыскивают 25-летнего жителя Кропоткина Сергея Сапелкина, 26-летнего краснодарца Никиту Клевцова, 23-летнего новороссийца Ивана Львова, 25-летнего новороссийца Кирилла Донченко и 25-летнего жителя Каневского района Александра Лобаса.

Информацию о местонахождении разыскиваемых лиц полиция просит сообщать по телефонам: 8-(900)-241−29−68, 8-(918)-437−64−98, 02 или обратиться в ближайший отдел внутренних дел, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий Новороссийск
Хоть бы фотографии выложили. На лбу у них не написано, кто есть кто.
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