В Башкирии задержали парня, из ревности забившего девушку камнем насмерть
В Белебее задержан 22-летний молодой человек, подозреваемый по статье «Убийство», сообщает Следственный комитет РФ по РБ.
В Белебее задержан 22-летний молодой человек, подозреваемый по статье «Убийство», сообщает Следственный комитет РФ по РБ.
Напомним, в минувший понедельник парень встретился со своей 20-летней девушкой возле ее дома на улице Ленина. Молодые люди поссорились, и пострадавшая заявила о своем желании прекратить отношения. Тогда юноша поднял камень с земли и дважды ударил им свою возлюбленную по голове. Девушка умерла в скорой, не успев доехать до больницы.
В настоящее время проводятся следственные действия. Подозреваемому вскоре будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.