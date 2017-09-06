В Башкирии задержали парня, из ревности забившего девушку камнем насмерть

Напомним, в минувший понедельник парень встретился со своей 20-летней девушкой возле ее дома на улице Ленина. Молодые люди поссорились, и пострадавшая заявила о своем желании прекратить отношения. Тогда юноша поднял камень с земли и дважды ударил им свою возлюбленную по голове. Девушка умерла в скорой, не успев доехать до больницы.