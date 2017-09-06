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16:24 (мск), источник: Клопс.ru

В Полесском районе в реке нашли тело мужчины

Во вторник, 5 сентября, в Полесском районе в реке нашли тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СУ СК РФ.

Источник: Клопс.ru

Погибшего обнаружили около 14:00 в устье реки в посёлке Матросовка. На вид мужчине около 30−40 лет. Личность пока устанавливается.

Следователи проводят проверку. Как пояснили в ведомстве, на теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружили.

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