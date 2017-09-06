В Полесском районе в реке нашли тело мужчины
Во вторник, 5 сентября, в Полесском районе в реке нашли тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СУ СК РФ.
Во вторник, 5 сентября, в Полесском районе в реке нашли тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СУ СК РФ.
Погибшего обнаружили около 14:00 в устье реки в посёлке Матросовка. На вид мужчине около 30−40 лет. Личность пока устанавливается.
Следователи проводят проверку. Как пояснили в ведомстве, на теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружили.