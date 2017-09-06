В Воронеже покусанного ротвейлером 5-летнего мальчика выписали из больницы

Врачи областной детской клинической больницы № 2 выписали пятилетнего ребенка, на которого бросился ротвейлер на улице Полтавская. Мальчика отправили домой в среду, 6 сентября, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» мама ребенка Полина.

— Сын идет на поправку, теперь за его здоровьем будут наблюдать в поликлинике. Сегодня я звонила владельцу собаки. Нужно было на 10-е сутки узнать, жив ли пес: никаких данных о прививках от бешенства у собаки не было. Теперь мужчина пытается извиниться, но опять же только после того, как мы вышли с ним на связь, — рассказала Полина.

Пострадавший ребенок провел в больнице полторы недели.

Нападение произошло на пересечении улиц Полтавской и Багратиона в Железнодорожном районе Воронеже около 17:00 в воскресенье, 27 августа. Местные жители говорят, что ребенок не провоцировал собаку и не дразнил ее. Малыш играл на улице вместе со старшим приятелем. Когда мальчик бежал мимо дома владельца пса, ротвейлер выскочил из калитки и кинулся на малыша. Собаку оттащил знакомый хозяина. Мужчина взял мальчика на руки, но пес продолжал кидаться и несколько раз повалил его на землю. Позже ребенка передали соседям через калитку, очевидцы вызвали скорую.

Хозяин пса Владимир выдвинул свою версию произошедшего. По его словам, неизвестный пытал проникнуть на участок и дразнил собаку, потом он открыл калитку, животное выбежало и напало на ребенка.