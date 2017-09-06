Массовое отравление рабочих произошло в столовой в Атырау

Источник: Sputniknews.kz

В городскую инфекционную больницу Атырау с диагнозом «острая кишечная инфекция» 2 сентября обратились 18 рабочих данной организации, из них 10 человек были госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция средней степени тяжести». Рабочие ели на обед овощной салат, гороховый суп, рыбу с рисовым гарниром, голубцы.

«Состояние девяти рабочих ТОО “Каработан” (Атырау), пострадавших в рабочей столовой, оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает. На данный момент устанавливаются причины произошедшего», — сообщила пресс-служба министерства.

Деятельность столовой приостановлена, все рабочие, питавшиеся в столовой, прошли профилактическое лечение.

Для расследования причин произошедшего отобраны на лабораторное исследование пробы продукции, смывы с объектов внешней среды, а также обследованы сотрудники пищеблока на носительство патогенной флоры.

«По результатам лабораторных исследований установлен возбудитель — сальмонелла энтеритидис. По предварительным данным, источником заражения мог стать работник столовой, так как у одного из работников пищеблока высеяна сальмонелла энтеритидис», — отметили в Минздраве.