Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Твин Пикс глазами психиатра
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
В Гидрометцентре сообщили о возвращении «летнего тепла» в Москву
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Алина Кабаева предстала в элегантном платье с вырезом - СМИ
"Очень тяжёлый период": Пелагея об одиночестве
Губернатор Калифорнии ответил на закрытие генконсульства РФ в США
Кадыров объяснил слова об отказе поддержать РФ
Американские СМИ усомнились в легитимности режима в Киеве
49-летняя Ольга Кабо позирует в бикини - СМИ
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
14:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

Массовое отравление рабочих произошло в столовой в Атырау

АСТАНА, 6 сен — Sputnik. Массовое отравление рабочих ТОО «Карабан» в рабочей столовой зафиксировано в Атырауской области, девять пострадавших находятся в больнице, их состояние стабильное, сообщила в среду пресс-служба Минздрава Казахстана.

Источник: Sputniknews.kz

В городскую инфекционную больницу Атырау с диагнозом «острая кишечная инфекция» 2 сентября обратились 18 рабочих данной организации, из них 10 человек были госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция средней степени тяжести». Рабочие ели на обед овощной салат, гороховый суп, рыбу с рисовым гарниром, голубцы.

«Состояние девяти рабочих ТОО “Каработан” (Атырау), пострадавших в рабочей столовой, оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает. На данный момент устанавливаются причины произошедшего», — сообщила пресс-служба министерства.

Деятельность столовой приостановлена, все рабочие, питавшиеся в столовой, прошли профилактическое лечение.

Для расследования причин произошедшего отобраны на лабораторное исследование пробы продукции, смывы с объектов внешней среды, а также обследованы сотрудники пищеблока на носительство патогенной флоры.

«По результатам лабораторных исследований установлен возбудитель — сальмонелла энтеритидис. По предварительным данным, источником заражения мог стать работник столовой, так как у одного из работников пищеблока высеяна сальмонелла энтеритидис», — отметили в Минздраве.

Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Тексты из священных книг появились на асфальте в Астане
Назарбаев: 'Шелковый путь' обяжет Польшу и Казахстан к тесному сотрудничеству
Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о нападении
«Дальневосточный гектар» будут давать переселенцам из-за рубежа
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
СМИ показали, как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Власти Москвы утвердили порядок выхода домов из реновации
Леди
Какая обувь будет в моде осенью: все популярные модели Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь