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14:13 (мск), источник: Om1.ru

Мошенники похитили у омского пенсионера 150 000 рублей

Пропажу горожанин заметил только через полгода.

В полицию Октябрьского округа обратился 72-летний омич, который сообщил, что с его банковского счета пропали 150 000 рублей.

В ходе проверки удалось выяснить, что пенсионер разместил в интернете объявление о продажи квартиры. Спустя некоторое время, ему позвонила женщина, которая попросила снять объявление, потому что она внесет залог 50 000 рублей. Мужчина продиктовал ей номер счета, на который поступили 200 000 рублей. Мошенница убедила пожилого омича в том, что ошибочно перевела большую сумму и попросила вернуть деньги. Больше пенсионер с женщиной не связывался.

Через полгода пенсионер пришел в банк чтобы снять со счета деньги, но наличных на карте не оказалось.

Пресс-служба УМВД России по Омской области:

 — Сотрудники банка выяснили, что переводы осуществлялись со счета заявителя на его же карту. Лишившись 150 000 рублей, мужчина обратился за помощью в органы внутренних дел.

Сейчас сотрудники полиции направили запрос в банк, чтобы те предоставили информацию о движении по счетам денежных средств и другие сведения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Полиция напоминает гражданам:

Никогда и никому не сообщайте номер карты, пин-код, логин и пароль от интернет-банка, а также смс-пароли, приходящие на ваш телефон. Оценивайте риски, когда подаете объявление на сайтах. Если вы оказались жертвой мошенничества, не медлите с обращением в полицию.

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