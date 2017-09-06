В Башкирии мужчина с белой тряпкой на лице напал на офис микрозаймов
Преступник угрожал ножом.
Преступник угрожал ножом.
В городе Нефтекамск 3 сентября неизвестный мужчина с белой тряпкой на лице напал на офис микрозаймов. Он зашел в офис микрокредитования и, угрожая ножом, забрал у сотрудницы из кассы шесть тысяч рублей.
Испуганная девушка сразу же вызвала полицию, благодаря чему сотрудники правоохранительных органов в течение двух минут после происшествия были оповещены о совершенном преступлении.
В МВД по РБ рассказали, что подозреваемым в разбое оказался 30-летний местный житель, который был задержан в этот же день. Он дал признательные показания.