В Башкирии мужчина с белой тряпкой на лице напал на офис микрозаймов

В городе Нефтекамск 3 сентября неизвестный мужчина с белой тряпкой на лице напал на офис микрозаймов. Он зашел в офис микрокредитования и, угрожая ножом, забрал у сотрудницы из кассы шесть тысяч рублей.

Испуганная девушка сразу же вызвала полицию, благодаря чему сотрудники правоохранительных органов в течение двух минут после происшествия были оповещены о совершенном преступлении.