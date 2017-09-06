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14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии мужчина с белой тряпкой на лице напал на офис микрозаймов

Преступник угрожал ножом.

В городе Нефтекамск 3 сентября неизвестный мужчина с белой тряпкой на лице напал на офис микрозаймов. Он зашел в офис микрокредитования и, угрожая ножом, забрал у сотрудницы из кассы шесть тысяч рублей.

Испуганная девушка сразу же вызвала полицию, благодаря чему сотрудники правоохранительных органов в течение двух минут после происшествия были оповещены о совершенном преступлении.

В МВД по РБ рассказали, что подозреваемым в разбое оказался 30-летний местный житель, который был задержан в этот же день. Он дал признательные показания.

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