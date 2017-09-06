Группа подростков с огнестрельным оружием задержана в Шымкенте
АСТАНА, 6 сен — Sputnik. Группу подростков с оружием задержали полицейские в Шымкенте, сообщила
АСТАНА, 6 сен — Sputnik. Группу подростков с оружием задержали полицейские в Шымкенте, сообщила
4 сентября 2017 года в ходе
«При проверке в сумке одного из подростков полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, два травматических пистолета, патроны, нож и маску. Для выяснения всех обстоятельств дела стражи порядка доставили подростков в Абайский отдел полиции», — сообщила
Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований Абайского ОП по статье 287 УК РК «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — 10 лет лишения свободы. Вещественные доказательства изъяты.
В настоящее время полицейскими выясняются откуда подростки взяли оружие и с какой целью носили с собой. Проводится досудебное расследование.