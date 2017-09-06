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14:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

Группа подростков с огнестрельным оружием задержана в Шымкенте

АСТАНА, 6 сен — Sputnik. Группу подростков с оружием задержали полицейские в Шымкенте, сообщила пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области.

Источник: Sputniknews.kz

4 сентября 2017 года в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ювенальной полиции Абайского ОП УВД Шымкента на проспекте Республики остановили четырех несовершеннолетних, находившихся в ночное время вне дома без сопровождения взрослых. Ими оказались четверо жителей ЮКО, 1999 и 2000 годов рождения.

«При проверке в сумке одного из подростков полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, два травматических пистолета, патроны, нож и маску. Для выяснения всех обстоятельств дела стражи порядка доставили подростков в Абайский отдел полиции», — сообщила пресс-служба полиции.

Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований Абайского ОП по статье 287 УК РК «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — 10 лет лишения свободы. Вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время полицейскими выясняются откуда подростки взяли оружие и с какой целью носили с собой. Проводится досудебное расследование.

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