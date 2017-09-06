Группа подростков с огнестрельным оружием задержана в Шымкенте

Источник: Sputniknews.kz

4 сентября 2017 года в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ювенальной полиции Абайского ОП УВД Шымкента на проспекте Республики остановили четырех несовершеннолетних, находившихся в ночное время вне дома без сопровождения взрослых. Ими оказались четверо жителей ЮКО, 1999 и 2000 годов рождения.

«При проверке в сумке одного из подростков полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, два травматических пистолета, патроны, нож и маску. Для выяснения всех обстоятельств дела стражи порядка доставили подростков в Абайский отдел полиции», — сообщила пресс-служба полиции.

Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований Абайского ОП по статье 287 УК РК «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — 10 лет лишения свободы. Вещественные доказательства изъяты.