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15:42 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге возбудили дело в отношении собачницы, ударившей ребёнка

Уголовное дело в отношении 30-летней собачницы из Новгородской области, которая ударила ногой трёхлетнего ребенка, якобы защищая своего пса, возбудили в Петербурге. Об этом 6 сентября сообщает следственное управление СКР по городу.

Как писала «Фонтанка», инцидент произошёл 4 сентября на детской площадке на Дивенской улице. Между подозреваемой, гулявшей с собакой, и местной жительницей произошел конфликт. Последняя находилась на площадке со своим 3-летним сыном и сделала жительнице Новгородской области замечание. По всей видимости, когда аргументы в споре у собачницы закончились, она распылила газовый баллончик в лицо свой оппонентке, а малыша ударила ногой.

Во время загрузки произошла ошибка.

После конфликта пострадавшие обратились к медикам. Им назначили амбулаторное лечение. Уголовное дело в отношении собачницы возбудили по статье «Хулиганство». Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения. Собачнице может грозить как штраф до 500 тысяч рублей, так и лишение свободы до пяти лет.

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