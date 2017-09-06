В Петербурге возбудили дело в отношении собачницы, ударившей ребёнка

Как писала «Фонтанка», инцидент произошёл 4 сентября на детской площадке на Дивенской улице. Между подозреваемой, гулявшей с собакой, и местной жительницей произошел конфликт. Последняя находилась на площадке со своим 3-летним сыном и сделала жительнице Новгородской области замечание. По всей видимости, когда аргументы в споре у собачницы закончились, она распылила газовый баллончик в лицо свой оппонентке, а малыша ударила ногой.