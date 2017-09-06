За путчистами Богдановича пришла полиция

Видеозапись из подпольного казино в Богдановиче привела к полицейской проверке. Как передает 6 сентября корреспондент «АиФ-Урал», игорным залом заинтересовались оперативники ОЭБиПК Отдела полиции по Богдановичскому району.

Напомним, на видеозаписи из подпольного казино оказался в том числе и человек, похожий на депутата гордумы Богдановича Владимира Густокашина. Один из играющих передал ему деньгм «за определенные услуги», вероятно, за аренду помещения с игорными столами.

Видео, оказавшееся в распоряжении редакции, было снято в одном из подпольных казино Богдановича в начале 2016 года. При этом организацию игорного зала приписывают самому депутату. По версии, озвученной силовиками, после того, как последнему стало известно о наличии записи, в августе казино прекратило свое существование.

Отметим, в августе этого года в Богдановиче развернулся конфликт вокруг поста главы города. Депутаты, в том числе Густокашин, попытались сместить с должности Владимира Москвина. Первая попытка, прошедшая весной, успехом не увенчалась — конкурс на замещение должности по «советской» системе провести не удалось. Второй был объявлен летом. Однако уже после его начала и регистрации кандидатов в думе приняли поправки в регламент проведения конкурса, кроме того из комиссии были выведены представители областных властей. Это стало поводом для прокурорского представления и письма с требованием устранить нарушения от руководства комиссии во главе с главой Южного управленческого округа Астаховым.