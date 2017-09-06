Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
МИД Польши ответил на инициативу о компенсации от РФ после войны
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Алина Кабаева предстала в элегантном платье с вырезом - СМИ
"Очень тяжёлый период": Пелагея об одиночестве
Губернатор Калифорнии ответил на закрытие генконсульства РФ в США
Кадыров объяснил слова об отказе поддержать РФ
Американские СМИ усомнились в легитимности режима в Киеве
49-летняя Ольга Кабо позирует в бикини - СМИ
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
14:15 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

За путчистами Богдановича пришла полиция

У депутатов ищут подпольное казино.

Видеозапись из подпольного казино в Богдановиче привела к полицейской проверке. Как передает 6 сентября корреспондент «АиФ-Урал», игорным залом заинтересовались оперативники ОЭБиПК Отдела полиции по Богдановичскому району.

Напомним, на видеозаписи из подпольного казино оказался в том числе и человек, похожий на депутата гордумы Богдановича Владимира Густокашина. Один из играющих передал ему деньгм «за определенные услуги», вероятно, за аренду помещения с игорными столами.

Видео, оказавшееся в распоряжении редакции, было снято в одном из подпольных казино Богдановича в начале 2016 года. При этом организацию игорного зала приписывают самому депутату. По версии, озвученной силовиками, после того, как последнему стало известно о наличии записи, в августе казино прекратило свое существование.

Отметим, в августе этого года в Богдановиче развернулся конфликт вокруг поста главы города. Депутаты, в том числе Густокашин, попытались сместить с должности Владимира Москвина. Первая попытка, прошедшая весной, успехом не увенчалась — конкурс на замещение должности по «советской» системе провести не удалось. Второй был объявлен летом. Однако уже после его начала и регистрации кандидатов в думе приняли поправки в регламент проведения конкурса, кроме того из комиссии были выведены представители областных властей. Это стало поводом для прокурорского представления и письма с требованием устранить нарушения от руководства комиссии во главе с главой Южного управленческого округа Астаховым.

Депутаты, впрочем, проигнорировали эти заявления, и на заседании выбрали новым главой Владимира Голованова. При этом на стороне Владимира Москвина оказались как прокуратура, так и власти Свердловской области. В конечном итоге решения думы были отменены через суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как пенсионеры помогают детям с ипотекой. Практические советы
Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о нападении
«Дальневосточный гектар» будут давать переселенцам из-за рубежа
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
СМИ показали, как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Стало известно, сколько петербуржцы задолжали за капремонт
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
В России выпустят облигации под договоры долевого участия
Леди
Какая обувь будет в моде осенью: все популярные модели Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь