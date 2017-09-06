Школьник и трое взрослых пострадали в ДТП на Дону
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Школьник и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Ростовской области.
Как сообщает Donday.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону, авария произошло 5 сентября в 23.00 на 284-м километре трассы М-4 «Дон».
Легковой автомобиль Hyundai, водитель которого, предположительно, не справился с управлением, столкнулся с грузовиком Volvo, а затем — с КамАЗом.
В результате ДТП водитель Hyundai и трое его пассажиров, в том числе 10-летний ребенок, с травмами доставлены в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.