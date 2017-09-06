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14:23 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Школьник и трое взрослых пострадали в ДТП на Дону

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Школьник и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Ростовской области.

Как сообщает Donday.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону, авария произошло 5 сентября в 23.00 на 284-м километре трассы М-4 «Дон».

Легковой автомобиль Hyundai, водитель которого, предположительно, не справился с управлением, столкнулся с грузовиком Volvo, а затем — с КамАЗом.

В результате ДТП водитель Hyundai и трое его пассажиров, в том числе 10-летний ребенок, с травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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