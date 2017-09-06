Полицейские задержали в Калининграде 63 мигранта-нарушителя

Всего сотрудники полиции обнаружили 867 приезжих, 113 из них доставили в управление по вопросам миграции для установления личности и проверки документов. Иностранцев-нарушителей привлекли к ответственности.

В отношении 32 нарушителей решается вопрос об их административном выдворении за пределы Российской Федерации, — отметили в ведомстве.