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15:28 (мск), источник: Калининград.Ru

Полицейские задержали в Калининграде 63 мигранта-нарушителя

Полицейские задержали в регионе 63 мигранта. Правоохранители провели несколько рейдов и проверили иностранцев в местах их массового скопления. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Всего сотрудники полиции обнаружили 867 приезжих, 113 из них доставили в управление по вопросам миграции для установления личности и проверки документов. Иностранцев-нарушителей привлекли к ответственности.

В отношении 32 нарушителей решается вопрос об их административном выдворении за пределы Российской Федерации, — отметили в ведомстве.

Правоохранители также проверили более 350 автобусов и маршрутных такси на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства. Кроме того, при поддержке бойцов ОМОН полицейские провели рейды по стоянкам и остановкам.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Михайлович
Хорошо бы, чтобы братья наши уехали на свою историческую родину. Там по ним очень соскучились. Да и здесь они очень надоели. Давай, до свидания !!!
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