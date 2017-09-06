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14:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пожарный из Воронежской области вынес из огня 4-летнего ребенка

В тот день у Николая Закаблукова был выходной.

Пожарный спас мальчика в Воробьевском районе в среду, 6 августа. Николай Закаблуков заметил огонь в соседнем доме, пробрался внутрь, нашел четырехлетнего ребенка и вынес его на улицу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о происшествии поступило оперативным службам в 10:55. Загорелся дом на улице 1-е Мая в Воробьевке. Старшего пятилетнего ребенка соседи вывели из дома до приезда пожарных. Младшего из братьев найти не удалось. В горящее здание пробрался живущий на той же улице командир отделения пожарно-спасательной части № 37 Николай Закаблуков, у которого в этот день был выходной. Мужчина замотал лицо мокрыми тряпками и заполз внутрь. Пожарный нашел ребенка, который прятался в углу за газовым котлом, и вынес его на улицу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, дети находились дома одни, взрослые ушли по своим делам и оставили их без присмотра. Пока не известно, была ли семья благополучной.

Мальчиков доставили в районную больницу с отравлением продуктами горения. Их жизни ничто не угрожает.

Пожар потушили в 11:28. Огонь повредил домашние вещи на площади в девять «квадратов». Причину пожара выясняют специалисты.

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