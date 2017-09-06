Пожарный из Воронежской области вынес из огня 4-летнего ребенка
В тот день у Николая Закаблукова был выходной.
В тот день у Николая Закаблукова был выходной.
Пожарный спас мальчика в Воробьевском районе в среду, 6 августа. Николай Закаблуков заметил огонь в соседнем доме, пробрался внутрь, нашел четырехлетнего ребенка и вынес его на улицу, сообщила
Сообщение о происшествии поступило оперативным службам в 10:55. Загорелся дом на улице 1-е Мая в Воробьевке. Старшего пятилетнего ребенка соседи вывели из дома до приезда пожарных. Младшего из братьев найти не удалось. В горящее здание пробрался живущий на той же улице командир отделения
Как сообщили в
Мальчиков доставили в районную больницу с отравлением продуктами горения. Их жизни ничто не угрожает.
Пожар потушили в 11:28. Огонь повредил домашние вещи на площади в девять «квадратов». Причину пожара выясняют специалисты.