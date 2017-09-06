Леса и степи горят в пяти регионах Казахстана
Жаркая погода в Казахстане усугубляет повышенную пожарную опасность: в республике продолжается пожароопасный сезон.
Жаркая погода в Казахстане усугубляет повышенную пожарную опасность: в республике продолжается пожароопасный сезон.
На утро 6 сентября возгорание сухой травы привело к пожарам в пяти регионах страны, сообщает
Пожары зафиксированы в: Актюбинской области (сельский округ Батпаккол Мугалжарского района, с/о Егиндибулак Мугалжарского района, с/о Айшуак Чалкарского района), Алматинской области (Каратальский с/о Ескельдинского района, Алгабасский с/о Райымбекского района),
На борьбу с огнем брошены 456 человек и 77 единиц техники. Тушением заняты подразделения КЧС, силы акиматов, лесхозов и добровольные пожарные формирования..
Ночью на 6 сентября в Кузганском лесничестве Аккольского района Акмолинской области локализовано загорание лесного массива на площади 40 га (по предварительной оценке) и сухой травы на площади 5 га. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 140 человек и 31 единица техники.
Основные причины природных пожаров — неосторожное обращение населения с огнем (непотушенные костры, брошенные окурки и спички, сжигание сухой травы, осколки бутылок, играющие роль линзы для солнечных лучей, и др.) и природные явления (сухой грозовой разряд).
КЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесостепных массивах.