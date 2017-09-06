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14:40 (мск), источник: 365info.kz

Леса и степи горят в пяти регионах Казахстана

Жаркая погода в Казахстане усугубляет повышенную пожарную опасность: в республике продолжается пожароопасный сезон.

Источник: 365info.kz

На утро 6 сентября возгорание сухой травы привело к пожарам в пяти регионах страны, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

Пожары зафиксированы в: Актюбинской области (сельский округ Батпаккол Мугалжарского района, с/о Егиндибулак Мугалжарского района, с/о Айшуак Чалкарского района), Алматинской области (Каратальский с/о Ескельдинского района, Алгабасский с/о Райымбекского района), Восточно-Казахстанской области (Бигашский с/о Кокпеткинского района), Бозанбайский с/о Уланского района), Карагандинской области (Целинный с/о Жанааркинского района, в 12 км северо-восточнее от п. Кушокы Бухар-Жырауского района, Баршинский с/о Нуринского района), Акмолинской область (Новорыбинский с/о Аккольского района).

На борьбу с огнем брошены 456 человек и 77 единиц техники. Тушением заняты подразделения КЧС, силы акиматов, лесхозов и добровольные пожарные формирования..

Ночью на 6 сентября в Кузганском лесничестве Аккольского района Акмолинской области локализовано загорание лесного массива на площади 40 га (по предварительной оценке) и сухой травы на площади 5 га. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 140 человек и 31 единица техники.

Основные причины природных пожаров — неосторожное обращение населения с огнем (непотушенные костры, брошенные окурки и спички, сжигание сухой травы, осколки бутылок, играющие роль линзы для солнечных лучей, и др.) и природные явления (сухой грозовой разряд).

КЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесостепных массивах.

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